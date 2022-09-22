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الخميس، 22-09-2022 11:22 ص

اليابان المركزي يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير

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الوكيل الإخباري - أبقى بنك اليابان المركزي اليوم على السياسة النقدية فائقة المرونة رغم التراجع الحاد للين الياباني في ظل اتجاه البنوك المركزية الكبرى إلى تشديد السياسة النقدية.اضافة اعلان


وقرر مجلس السياسة النقدية برئاسة هاروهيكو كورودا محافظ البنك المركزي الياباني الإبقاء على سعر الفائدة السلبية عند مستوى سالب 0.1 % على الحسابات الجارية التي تحتفظ بها المؤسسات المالية لدى البنك المركزي.

كما سيواصل البنك المركزي شراء الكميات اللازمة للسندات الحكومية اليابانية دون وضع حد أقصى بهدف استمرار الفائدة على سندات الخزانة العشرية اليابانية عند مستوى صفر في المائة تقريبا.

كما مدد بنك اليابان المركزي الموعد النهائي لتلقي طلبات الحصول على تمويلات خاصة، بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص لمواجهة تداعيات جائحة كورونا لمدة ستة أشهر. 

ويتوقع البنك استمرار أسعار الفائدة قصيرة وطويلة المدى عند مستوياتها المنخفضة الراهنة أو تخفيضها. ( الاقتصادية )

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