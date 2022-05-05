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الخميس، 05-05-2022 11:40 ص

اليابان ترفض فرض حظر فوري على شراء النفط الروسي

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الوكيل الاخباري- صرح وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كويتشي هاجيودا، بأن اليابان لن تحظر إمدادات النفط الروسية بسبب محدودية الموارد، لكنها أعربت عن دعمها للخطوة.

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وجاء تصريح الوزير في مؤتمر صحفي عقد الأربعاء خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، حيث قال الوزير: "موارد اليابان محدودة ومن الصعب الانضمام إلى (الحظر النفطي) على الفور".

وأشار الوزير الياباني إلى أن طوكيو تعتزم فرض عقوبات على روسيا التي تستطيع تحملها، وأضاف هجيودا أن اليابان وافقت على ضرورة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال لتقليل الاعتماد على الإمدادات من روسيا.

وأمس، كشفت المفوضية الأوروبية تفاصيل عن الحزمة السادسة من العقوبات التي ينوي الاتحاد الأوروبي فرضها ضد روسيا، وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الحزمة السادسة ضد روسيا تتضمن فرض حظر تدريجي على واردات النفط من روسيا.

من جهتها أعربت هنغاريا عن رفضها للخطوة وقال المتحدث باسم حكومة هنغاريا، زولتان كوفاكس، إن بلاده "ليست مستعدة للتخلي عن أمن الطاقة. هذه ليست قضية سياسية، لكنها قضية أمن طاقة".

بينما قالت جمهورية التشيك، إنها ستدعم الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على استيراد النفط الروسي، بشرط منحها فترة انتقالية من سنتين إلى ثلاث سنوات.

روسيا اليوم

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