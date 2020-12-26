السبت 26-12-2020
الوكيل الاخباري

قرارات سارة تدخل حيز التنفيذ بعد أيام

وفيات السبت 26/12/2020

فرصة ضعيفة لسقوط الأمطار .. السبت

قراران هامان يترقب الاردنيون تفاصيلهما مع دخول العام الجديد

مؤشر قوي على تحسن الوضع الوبائي في المملكة

فرنسا تسجل 159 وفاة جديدة بفيروس كورونا

مكافحة الأوبئة : فحص الـ PCR ليس بالدقة الكافية لكشف طفرات كورونا الجديدة

إيطاليا تسجل 459 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الحكومة تكشف موعد وصول لقاح كورونا الى الاردن

تطورات عودة المدارس بالاردن




السبت، 26-12-2020 11:43 ص

على خطى الصين ودول أخرى

اليابان تستعد لاعتماد عملتها الرقمية

على
توضيحية


الوكيل الإخباري - تستعد اليابان لاعتماد عملتها الرقمية في القطاعين الخاص والعام، مقتدية بالنزعة الدولية في هذا المجال حيث سبقتها إلى هذه المبادرة الصين، عبر مصرفها المركزي، ودول أخرى.

اضافة اعلان

 ولا تملك طوكيو إلا أن تتكيف مع الواقع النقدي الجديد الذي يفرضه التطور التكنولوجي، كما تقول صحيفة "ذي جابان تايمز" اليابانية، ويرسخه اعتماد العملات الرقمية من طرف اقتصادات عالمية كبرى مؤثرة، كالاقتصاد الصيني، وأسواق مالية دولية هامة.

وسرّعت الصين، حسب "ذي جابان تايمز"، وتيرة اعتمادها اليوان الرقمي خلال العام 2020، بتنفيذها عدة تجارب اختبارية محدودة النطاق في هذا المجال، بتوفيرها 200 يوان رقمي، ما يعادل حوالي 3200 يوان نقدي، لكل من الـ 150 ألف مواطن صيني تم اختيارهم وفقا لعملية قرعة في شينجن خلال شهر أكتوبر الماضي، ثم في سوزو في بداية شهر ديسمبر الجاري.


وتجري متابعة هذه التجارب باهتمام بالغ من طرف الخبراء النقديين والاقتصاديين الصينيين. وقال هيرومي ياماووكا، المسؤول السامي السابق في المصرف المركزي الياباني بطوكيو إن بكين نفذت هذه الخطوات "بسرعة مفاجئة، لأن المصارف المركزية تميل إلى التصرف بحذر عادةً تجاه العملات الرقمية".


ويتوقع ياماووكا أن تُصدر الصين رسميا  اليوان الرقمي بحلول العام 2022، بالتزامن مع تنظيمها الألعاب الأولمبية الشتوية.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
ياقوت

الياقوت الأصفر قد يصبح حجر 2021

4202027163150843067476

توقع ارتفاع أسعار البنزين والديزل بداية العام الجديد

5fe5de3542360449fe768a2c

المركزي التركي: استقرار الأسعار الهدف الرئيسي

بي

ارتفاع قيمة البيتكوين إلى معدلات قياسية

بنك

قرض أوروبي للأردن لمكافحة كورونا

12202015124752873190051

ارتفاع المنح الخارجية بنسبة 240% في 10 أشهر

أخبار متعلقة
5fdfed1b4c59b726e40abcdf

ارتفاع مؤشر نيكي الياباني لأعلى مستوى له منذ 1991

386127_6_1608303777

اليابان تحول 100 مليون دولار للأردن

51440b1264374da7847cba10c99ac91f_18

الصين تشهد أول صفقة لتجارة مياه المطر المجمعة

2356931-1240288342

كورونا ينعش سوق السلع المستعملة في اليابان

640

كم جنى أكبر صندوق ثروة سيادي في الإمارات عوائد في 30 عاما؟

china-coronavirus-economy-recovery

الجائحة تتسبب بتسجيل الصين فائضا تجاريا قياسيا