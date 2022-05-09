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الإثنين، 09-05-2022 10:07 ص

اليابان: سنحظر مبدئيا واردات النفط الروسية

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الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بعد اجتماع عبر الإنترنت لقادة مجموعة السبع يوم الأحد، إن اليابان ستحظر ”مبدئيا“ واردات النفط الخام الروسي في إطار حملة مجموعة السبع لمواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال كيشيدا، وفقا لبيان أصدرته الحكومة ”بالنسبة لدولة تعتمد بشدة على واردات الطاقة، فهذا قرار صعب للغاية، لكن التنسيق مع مجموعة السبع هو الأهم في وقت كهذا“.

وفي الإطار ذاته، أعلنت الحكومة البريطانية الأحد عقوبات تجارية جديدة ضد روسيا وبيلاروس على خلفية غزو أوكرانيا، بما في ذلك حظر للصادرات يستهدف الصناعة الروسية وزيادة في الرسوم الجمركية تشمل خصوصا البلاديوم.

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إرم

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