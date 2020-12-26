الياقوت الأصفر قد يصبح حجر 2021

الوكيل الإخباري - أكدت خبيرة الأحجار والمتخصصة في الاستثمار في الأحجار الكريمة، رئيسة شركة "Gem Project" السويسرية، أولغا بروفتشوك، إن الياقوت الأصفر قد يكون أكثر الأحجار المطلوبة خلال عام 2021.

اضافة اعلان



وأضافت أن المستثمرين الصينيين أنفقوا عدة مليارات في السنوات الأخيرة، في تقنيات تنمية الألماس، ما قد يساهم في زيادة المعروض في السوق وانخفاض تدريجي في الأسعار.





وأوضحت في حوار مع وكالة "نوفوستي"، أنه من المتنافسين على لقب حجر 2021 هو الياقوت الأصفر، مشيرة إلى أن لونه الجميل، وفي نفس الوقت سعره الذي يعد أرخص من نظيره الأزرق، قد يجعله الفائز بهذا اللقب.





المصدر : روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



