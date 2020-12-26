السبت 26-12-2020
الوكيل الاخباري

قرارات سارة تدخل حيز التنفيذ بعد أيام

وفيات السبت 26/12/2020

فرصة ضعيفة لسقوط الأمطار .. السبت

قراران هامان يترقب الاردنيون تفاصيلهما مع دخول العام الجديد

مؤشر قوي على تحسن الوضع الوبائي في المملكة

فرنسا تسجل 159 وفاة جديدة بفيروس كورونا

مكافحة الأوبئة : فحص الـ PCR ليس بالدقة الكافية لكشف طفرات كورونا الجديدة

إيطاليا تسجل 459 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الحكومة تكشف موعد وصول لقاح كورونا الى الاردن

تطورات عودة المدارس بالاردن




السبت، 26-12-2020 10:44 ص

سعره الذي يعد أرخص من نظيره الأزرق

الياقوت الأصفر قد يصبح حجر 2021

ياقوت
من المصدر


الوكيل الإخباري - أكدت خبيرة الأحجار والمتخصصة في الاستثمار في الأحجار الكريمة، رئيسة شركة "Gem Project" السويسرية، أولغا بروفتشوك، إن الياقوت الأصفر قد يكون أكثر الأحجار المطلوبة خلال عام 2021.

اضافة اعلان
 

وأضافت أن المستثمرين الصينيين أنفقوا عدة مليارات في السنوات الأخيرة، في تقنيات تنمية الألماس، ما قد يساهم في زيادة المعروض في السوق وانخفاض تدريجي في الأسعار.

وأوضحت في حوار مع وكالة "نوفوستي"، أنه من المتنافسين على لقب حجر 2021 هو الياقوت الأصفر، مشيرة إلى أن لونه الجميل، وفي نفس الوقت سعره الذي يعد أرخص من نظيره الأزرق، قد يجعله الفائز بهذا اللقب.


المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
على

اليابان تستعد لاعتماد عملتها الرقمية

4202027163150843067476

توقع ارتفاع أسعار البنزين والديزل بداية العام الجديد

5fe5de3542360449fe768a2c

المركزي التركي: استقرار الأسعار الهدف الرئيسي

بي

ارتفاع قيمة البيتكوين إلى معدلات قياسية

بنك

قرض أوروبي للأردن لمكافحة كورونا

12202015124752873190051

ارتفاع المنح الخارجية بنسبة 240% في 10 أشهر

أخبار متعلقة
5fe5de3542360449fe768a2c

المركزي التركي: استقرار الأسعار الهدف الرئيسي