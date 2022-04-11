اليمن.. الحوثيون يرفعون أسعار البنزين بنحو 27%

الوكيل الاخباري-أعلنت ميليشيا الحوثي، مساء اليوم الأحد، رفع أسعار البنزين الرسمي بالسوق المحلية في مناطق سيطرتها شمالي وغرب اليمن بنسبة 27.27 %، بحسب قرار صادر عن شركة النفط اليمنية بصنعاء التابعة للحوثيين.



وجاء القرار بعد انتهاء أزمة وقود حادة شهدتها المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات منذ ثلاثة أشهر.



ونقلت وكالة ”رويترز“، عن عمار الأضرعي مدير الشركة، قوله ”إنه بموجب القرار الذي يبدأ سريانه، مساء اليوم، يرتفع سعر غالون البنزين سعة 20 لترا في المحطات الحكومية إلى 12600 ريال (نحو 23 دولارا)، أي بواقع 625 ريالا للتر الواحد، من 9900 ريال، (18 دولارا )، بزيادة 2700 ريال (خمسة دولارات) للغالون“.

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