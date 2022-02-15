الثلاثاء 15-02-2022
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الثلاثاء، 15-02-2022 09:47 ص

اليمن يرفع أسعار البنزين مجددا بنحو 12%

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الوكيل الاخباري- أعلنت شركة النفط اليمنية الحكومية في عدن رفع أسعار وقود السيارات مجددا في محافظات جنوب اليمن وشرقه بنحو 11.86 في المئة تماشيا مع المتغيرات في أسعار أسواق الوقود العالمية وهبوط العملة المحلية وسط أزمة خانقة في المشتقات النفطية تشهدها البلاد منذ شهر تقريبا.

وقال مسؤول رفيع في شركة النفط في عدن لرويترز إنه بموجب القرار الذي سيبدأ سريانه اعتبارا من غد الثلاثاء، فسيرتفع سعر جالون البنزين سعة 20 لترا إلى 19800 ريال (حوالي 19 دولارا) من 17700 ريال (حوالي 16 دولارا)، بزيادة 2100 ريال (نحو دولارين).

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