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اليمن يطالب لبنان بالإفراج عن 250 مليون دولار محتجزة لدى أحد مصارفه

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السبت، 21-05-2022 10:53 ص

اليمن يطالب لبنان بالإفراج عن 250 مليون دولار محتجزة لدى أحد مصارفه

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الوكيل الاخباري- ذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن حكومة اليمن المعترف بها دولياً طالبت الحكومة اللبنانية بالإفراج عن أموال تجار ومستوردين مجمدة في أحد بنوك لبنان ومخصصة لاستيراد سلع غذائية أساسية.

وقالت الوكالة إن سفير اليمن في بيروت عبد الله الدعيس ناقش مع رئيس وزراء لبنان، نجيب ميقاتي، ملف الأموال اليمنية المحتجزة في أحد بنوك بيروت منذ بداية الأزمة الاقتصادية هناك، وطلب توجيه الجهات المختصة للإفراج عن بقية الوديعة المحتجزة في البنك.

وتقول مصادر حكومية إن الأموال المحتجزة تقدّر بأكثر من 250 مليون دولار تدفقت عبر ودائع وأرصدة في لبنان وتم احتجازها منذ أواخر عام 2019 وسط الأزمة النقدية والمالية الخانقة بالبلاد.

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