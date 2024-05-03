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الين يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي واليورو يرتفع والدولار يتراجع

الجمعة، 03-05-2024 12:06 م

الين يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي واليورو يرتفع والدولار يتراجع

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الوكيل الاخباري- تتجه الين صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من عام اليوم الجمعة، مدعوما بما يُعتقد أنه تدخل حكومي لإبعاد العملة اليابانية عن أدنى مستوياتها في 34 عاماً وهو ما ضغط على الدولار صوب التراجع.

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وارتفع الين إلى أعلى مستوى خلال يوم عند 152.75 للدولار في التعاملات الآسيوية ومن المتوقع أن يسجل مكاسب أسبوعية بنحو 3.5 بالمئة، وهي الأعلى منذ كانون الأول 2022. وارتفعت العملة اليابانية 0.4 بالمئة في أحدث التداولات إلى 152.97 للدولار، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.


وبشأن الدولار، سجلت العملة الأميركية خسائر مقابل معظم نظرائها وتتجه نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ ما يقرب من شهرين، ويرجع ذلك جزئيا إلى الارتفاع الحاد في الين خلال الأسبوع.


وارتفع اليورو 0.08 بالمئة، وسجل في أحدث تعاملات 1.0733 دولار ويتجه إلى تحقيق مكسب أسبوعي بنحو 0.4 بالمئة، وصعد الجنيه الاسترليني 0.12 بالمئة إلى 1.2551 دولار ويتجه صوب تسجيل زيادة أسبوعية بأكثر من 0.4 بالمئة.

 




 

 


 

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