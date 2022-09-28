الأربعاء 28-09-2022
الوكيل الاخباري

لبنان .. متظاهرون يحتجون على ملف انفجار مرفأ بيروت

شباب العاصمة تنفذ انشطة متنوعة في مراكزها

الكويت.. استحقاق انتخابات مجلس الأمة يوم الخميس

الموافقة على طلب تأسيس حزب سما الأردن الديمقراطي

الرئاسة الفلسطينية: التصعيد الخطير لن يعطي شرعية أو أمنا لإسرائيل

القبض على تجار ومروجي مخدرات في العقبة والرمثا - صور

الإحصاءات: ارتفاع الصادرات الأردنية 46.8% في 7 أشهر

حماية المستهلك توجه نصائح لتقليل فاتورة الشراء

عقل يتوقع انخفاض البنزين 5.5 قرشا ورفع الديزل 3.5 قرشا الشهر القادم

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

 
الأربعاء، 28-09-2022 01:40 م

اليوان الصيني يهبط لأدنى مستوى منذ 14 عاما

448298


الوكيل الإخباري - انخفض اليوان الصيني، الأربعاء، إلى أدنى مستوى خلال 14 عاما مقابل الدولار رغم جهود البنك المركزي لوقف التراجع بعدما دفع ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية المتداولين إلى تحويل أموالهم إلى دولارات بحثا عن عائدات أعلى.

اضافة اعلان


يساعد ضعف اليوان المصدرين الصينيين على خفض أسعار منتجاتهم في الخارج، لكنه يتسبب في الوقت ذاته في هروب رأس المال خارج البلاد، ما يرفع التكلفة أمام المقترضين الصينيين ويعيق جهود الحزب الشيوعي الحاكم لتعزيز النمو الاقتصادي.


وانخفض اليوان إلى 7.2301 أمام الدولار، وهو أدنى مستوى له منذ يناير 2008.


وتجاوز اليوان التوقعات بالانخفاض إلى 7 يوان مقابل الدولار بعد أن بدأ الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بشكل كبير لخفض التضخم الذي بلغ أعلى مستوى له خلال أربعة عقود. ( سكاي نيوز )

إقرأ ايضا
P1-BU693_LIONDO_M_20150826010433

انخفاض حاد بالأسواق المالية الآسيوية

main_image5d39ad129858f

الإحصاءات: ارتفاع الصادرات الأردنية 46.8% في 7 أشهر

920222616128147129639

عقل يتوقع انخفاض البنزين 5.5 قرشا ورفع الديزل 3.5 قرشا الشهر القادم

encyclopedia-ما-هو-سعر-الفائدة

المركزي الأميركي: الزيادات السريعة في أسعار الفائدة فاقمت مخاطر الركود

520222812336567518238

البنك الأوروبي: أسعار الطاقة في الأردن ارتفعت 30.6% بعد إدخال تعرفة الكهرباء

6333f95dabfb7

توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية للمدينة الاقتصادية بين الأردن والعراق

أخبار متعلقة
6332e9e84c59b704db41d33d

الأسواق البريطانية تفقد نصف تريليون دولار من قيمتها السوقية

w

الفيدرالي الأميركي يرفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي

shutterstock_369940946_732448_highres_0

رفع أسعار الفائدة تعصف بالذهب.. وتوقعات بقفزات مفاجئة

تعريف_سعر_الفائدة

قرار مرتقب غداً برفع الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة وحتمية انعكاسه على القروض محلياً

420222592141786673734

البنك المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس

ac71f0dc-economy-080819-6

النفط يتراجع عالمياً مع تفوق مخاوف التضخم