اليوان الصيني يهبط لأدنى مستوى منذ 14 عاما

الوكيل الإخباري - انخفض اليوان الصيني، الأربعاء، إلى أدنى مستوى خلال 14 عاما مقابل الدولار رغم جهود البنك المركزي لوقف التراجع بعدما دفع ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية المتداولين إلى تحويل أموالهم إلى دولارات بحثا عن عائدات أعلى.

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يساعد ضعف اليوان المصدرين الصينيين على خفض أسعار منتجاتهم في الخارج، لكنه يتسبب في الوقت ذاته في هروب رأس المال خارج البلاد، ما يرفع التكلفة أمام المقترضين الصينيين ويعيق جهود الحزب الشيوعي الحاكم لتعزيز النمو الاقتصادي.



وانخفض اليوان إلى 7.2301 أمام الدولار، وهو أدنى مستوى له منذ يناير 2008.



وتجاوز اليوان التوقعات بالانخفاض إلى 7 يوان مقابل الدولار بعد أن بدأ الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بشكل كبير لخفض التضخم الذي بلغ أعلى مستوى له خلال أربعة عقود. ( سكاي نيوز )