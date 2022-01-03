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الإثنين، 03-01-2022 04:22 م

اليورو يتكبد أكبر خسارة سنوية منذ 6 سنوات

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الوكيل الإخباري-قال تقرير اقتصادي إنّ العملة الأوربية الموحدة "اليورو" تكبدت خلال العام الماضي أكبر خسارة سنوية لها أمام الدولار الأميركي منذ 6 سنوات.

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وقالت "وول ستريت جورنال"، إنّ اليورو انخفض قرابة 7 بالمئة مقابل الدولار خلال تعاملات العام الماضي، ليسجل بذلك أكبر خسارة سنوية له منذ عام 2015، وفق ما جاء في تقرير صدر عن خبراء في سوق المال والاقتصاد.


وسجل سعر اليورو في 24 تشرين الثاني الماضي 1.1186 دولار ليكون أدنى سعر له أمام الدولار خلال 16 شهراً، في ظل استمرار مخاوف سيطرة السوق الهابط على العملة الأوروبية الموحدة .


وأرجع التقرير أسباب الخسارة إلى تصاعد المخاوف من اختلاف مسار السياسة النقدية بين أوروبا والولايات المتحدة، وتعافي الاقتصاد الأوروبي بوتيرة أقل من الاقتصادات العالمية، وأزمة الغاز الطبيعي في أوروبا وتسجيله أسعارا قياسية.


وسجل اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي العام الماضي وتيرة تعاف أقل مقارنة مع اقتصادات عالمية أخرى خاصة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إذ عاني اقتصاد الاتحاد كثيراً جراء تباطؤ حملات التطعيم ضد فيروس كورونا، وتأخر الحكومات الأوروبية في إنهاء حالات الإغلاق للحد من انتشار الفيروس.

 

بترا

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