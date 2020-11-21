اليورو يحظى بمكانة أكبر من الدولار في المعاملات المالية

الوكيل الاخباري- قالت جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت"، أن اليورو يتفوق على الدولار الأمريكي كعملة أولى في المعاملات العالمية، لأول مرة منذ 2013.

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وأظهرت بيانات "سويفت" الشهرية، أن العملة الموحدة للاتحاد الأوروبي كانت الأكثر استخداما في شهر أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أنه لم يحظى اليورو بالمركز الأول في المعاملات المالية العالمية منذ 8 سنوات.



وأفادت البيانات، بأن الدولار الأمريكي احتل المرتبة الثانية بعد اليورو، يليه الجنيه البريطاني ثم الين الياباني وفي المركز الخامس الدولار الكندي، الذي نقل اليوان الصيني إلى المركز السادس.



وبينت الإحصاءات، أن 37.8% من التحويلات النقدية لـ "سويفت" قد تمت باليورو في أكتوبر الماضي، مما يرفع رصيد اليورو بالتعاملات المالية بنسبة 6% مسجلا أعلى مستوى منذ فبراير 2013، بالمقابل انخفض استخدام الدولار بنسبة 4.6% ليصل إلى 37.6%.



وسجلت العملة الأمريكية تراجعا بأكثر من 11٪ عن ذروتها في مارس الماضي، بحسب ما أفاد مؤشر "بلومبرغ" الذي يقيسها مقابل سلة من العملات الرئيسية، كما ويتوقع المحللون أن ينخفض تقييمها أكثر.

المصدر: روسيا اليوم



