الثلاثاء 21-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

التضخم يرتفع في المملكة ويصل إلى 2.97%

الأمن يحذر من التعامل مع شركات بورصات وهمية

إعادة كامل الأحمال بعد انقطاع جزئي للتيار الكهرباء جنوب عمان

بنوك الإمارات التي تقدم أفضل معدلات الرهن العقاري

توزيع الكهرباء: طائر سبّب انقطاع الكهرباء عن مناطق في الشوبك - صور

بيان من السفارة الامريكية في عمّان حول مقابلات تأشيرات الزيارة

طالبة أردنية تحصل على 100% بامتحان الثانوية في قطر

الإفتاء توضح حكم شراء الأضحية بالدين

وكلاء السياحة تُحذر من جهات غير مرخصة تبيع برامج سياحية في المملكة

العقبة : ندوة عن الشباب في فكر جلالة الملك

الثلاثاء، 21-06-2022 02:29 م

اليورو يرتفع مع قرب رفع الفائدة في اوروبا

62b1a2ec2e810


الوكيل الإخباري - ارتفع سعر اليورو، اليوم الثلاثاء، مستمدا الدعم من اعتزام البنك المركزي الأوروبي رفع الفائدة لاحتواء التضخم في حين لامس الين الياباني مجددا أدنى مستوياته في 24 عاما متأثرا باستمرار انتهاج بنك اليابان المركزي لسياسة نقدية شديدة التيسير.

اضافة اعلان


وزاد سعر اليورو بنسبة 0.5% إلى 1.0563 دولار بعدما قال كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين، إن البنك سيرفع الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه في تموز لكنه لم يحدد بعد حجم رفع الفائدة في اجتماعه في أيلول مشيرا إلى أن رفعا أكبر يصل إلى 50 نقطة أساس قد يكون متوقعا.


وارتفع الدولار 0.2% إلى 135.35 ين غير بعيد عن أعلى مستوياته في 24 عاما البالغ 135.60 ين الذي سجله في وقت سابق هذا الأسبوع.


إقرأ ايضا
160308

التضخم يرتفع في المملكة ويصل إلى 2.97%

download (9)

بنوك الإمارات التي تقدم أفضل معدلات الرهن العقاري

62b1a0929e02e

لبنان وسوريا ومصر يوقعون اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي

1617094027624

أمير قطر يحذر من ركود تضخمي لم يشهد العالم مثله

55

المياه للمواطنين: استخدموا الخزان الأرضي خلال أوقات الضخ

62b1812a7219e

أسعار النفط ترتفع عالمياً وسط مخاوف الأسواق

أخبار متعلقة
1617094027624

أمير قطر يحذر من ركود تضخمي لم يشهد العالم مثله

thumbs_b_c_ddb51133b83fb6b62f68153574463522

الأردنيون نفذوا حوالات بنحو 2.4 مليون دولار الشهر الماضي

640x480

المركزي الروسي يخطط لإزاحة الدولار واليورو عن عرشهما

-110569036

التضخم في منطقة اليورو يسجل رقماً قياسياً جديداً

628dd7d44c59b73374103d90

الروبل الروسي يصعد أمام اليورو إلى أعلى سعر منذ 7 سنوات

11-201

ارتفاع أسعار الذهب عالميا