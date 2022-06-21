اليورو يرتفع مع قرب رفع الفائدة في اوروبا

الوكيل الإخباري - ارتفع سعر اليورو، اليوم الثلاثاء، مستمدا الدعم من اعتزام البنك المركزي الأوروبي رفع الفائدة لاحتواء التضخم في حين لامس الين الياباني مجددا أدنى مستوياته في 24 عاما متأثرا باستمرار انتهاج بنك اليابان المركزي لسياسة نقدية شديدة التيسير.

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وزاد سعر اليورو بنسبة 0.5% إلى 1.0563 دولار بعدما قال كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين، إن البنك سيرفع الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه في تموز لكنه لم يحدد بعد حجم رفع الفائدة في اجتماعه في أيلول مشيرا إلى أن رفعا أكبر يصل إلى 50 نقطة أساس قد يكون متوقعا.



وارتفع الدولار 0.2% إلى 135.35 ين غير بعيد عن أعلى مستوياته في 24 عاما البالغ 135.60 ين الذي سجله في وقت سابق هذا الأسبوع.

