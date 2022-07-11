الإثنين 11-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الحجاج الأردنيون ينهون مناسكهم في الديار المقدسة

أول جريمة خلال العيد .. شخص يقتل آخر طعناً في عمان

الصحة السعودية تعلن عدد الإصابات بكورونا المكتشفة خلال موسم الحج

سويسرا تكشف عن قيمة الأصول الروسية المجمدة

نداء شرارة تغني بالفلسطيني " يا طير الطاير"

السعودية.. هدية من الملك سلمان للحجاج المغادرين

البنك المركزي: 2.2 مليون عدد زوار الأردن خلال 5 أشهر

تدهور صهريج نضح على جسر المدينة الرياضية

وفيات الإثنين 11-7-2022

انخفاض أسعار النفط عالميا

الإثنين، 11-07-2022 03:24 م

اليورو يسجل أمام الدولار مستوى هو الأول في 20 عاما

62cc0f7a4c59b7229c5e9ba8


الوكيل الاخباري- تراجع سعر صرف العملة الأوروبية اليورو أمام نظيرتها الأمريكية، في تعاملات اليوم، إلى دون مستوى 1.01 دولار، وذلك للمرة الأولى في نحو 20 عاما، أي منذ ديسمبر 2002.اضافة اعلان


وأظهرت بيانات موقع "بلومبرغ"، أن سعر صرف اليورو تراجع، بحلول الساعة 14:49 بتوقيت موسكو، بنسبة 0.98% إلى 1.0085 دولار.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، تراجع سعر صرف اليورو أيضا دون مستوى 1.01 دولار، مسجلا مستويات قياسية في 20 عاما، حينها سجل قراءة عند مستوى 1.0087 دولار.

وتتلقى العملة الأوروبية ضغوطات بسبب مخاوف من حدوث ركود اقتصادي في منطقة اليورو، وسط أزمة الطاقة المستمرة والتوقعات برفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي (ECB) في اجتماعه القادم في يوليو 2022.

إقرأ ايضا
62cc13274236041add3bf451

سويسرا تكشف عن قيمة الأصول الروسية المجمدة

1652705275679

انخفاض أسعار النفط عالميا

182-2

الدولار يرتفع لأعلى مستوى له أمام الين منذ 24 عاما

62cbd1d0c61fd

24.7 مليون دولار صادرات القطاع الخاص القطري للأردن في 6 أشهر

72022794720704139521

أسعار الذهب محليا الاثنين في المملكة

520221814487660140842

التضخم في إسبانيا عند أعلى مستوياته منذ 37 عاما

أخبار متعلقة
main_image62c6ddda9a396

أقوى من كورونا.. جائحة تضخم تلقي بملايين البشر إلى الفقر

الطاقة-المتجددة9

دراسة مقترحات لمراجعة اتفاقيات شراء الطاقة بالأردن

solarabic_cover-6

أسس تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بالأردن

0L5A8804

73 % من الكهرباء المُولدة في الأردن العام الماضي مصدرها الغاز الطبيعي

ببق

المانيا تُحذر من انقطاع متتالٍ بالتيار الكهربائي

ببب

البنك الدولي يتوقع ارتفاع اسعار الطاقة 50 % عالميا العام الحالي