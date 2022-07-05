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الثلاثاء، 05-07-2022 12:21 م

اليورو يسجل ادنى مستوى مقابل الدولار منذ 20 عاماً

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الوكيل الإخباري - سجل اليورو أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ العام 2002 فيما تراجعت أسعار الذهب في تعاملات محدودة اليوم الثلاثاء، بعدما تفوق الأداء القوي للدولار والرفع المتوقع لأسعار الفائدة على الأثر الداعم للذهب من المخاوف بشأن توقعات الاقتصاد العالمي.

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انخفض اليورو إلى أدنى مستوى خلال 20 عامًا مقابل الدولار حيث قلص المستثمرون الرهانات على رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة نظرًا للمخاطر المتزايدة بحدوث ركود في منطقة اليورو.


تراجعت العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 0.9 بالمئة إلى 1.033 لكل دولار لتتعمق خسائر العملة الأوروبية إلى نسبة 8 بالمئة مقابل الدولار في العام الحالي.
من جهة ثانية هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1805.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0725 بتوقيت غرينتش.

 

وارتفع الدولار مقتربا مرة أخرى من أعلى مستوياته في 20 عاما مما يزيد من غلاء الذهب المقوم بالدولار على المشترين بعملات أخرى ويحد من الطلب عليه. (سكاي نيوز)

 

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