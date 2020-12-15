الثلاثاء 15-12-2020
الوكيل الاخباري

مجلس محافظة العاصمة يقر خطة الطوارئ

اعلان صادر عن وزارة العمل

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة النسور

بلاغ صادر عن رئيس الوزراء بشر الخصاونة

تغيير على موعد صرف الرواتب الشهر الحالي

القطامين يعلن عن اطلاق خدمات الكترونية

الملك يهنئ العاهل البحريني باليوم الوطني وذكرى الجلوس على العرش

تطورات قضية الاعتداء على فتى الزَّرقاء

الهواري يؤدي اليمين القانونية رئيسا للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة

تعليق من الغذاء والدواء للوكيل بشأن المنسف بالكاسة




الثلاثاء، 15-12-2020 03:24 م

اليورو يقترب من أعلى مستوى في عامين ونصف العام

AdobeStock_330766651


الوكيل الاخباري - تمسك اليورو بمكاسبه، اليوم الثلاثاء، إذ اقترب من أعلى مستوى في عامين ونصف العام، مع تجاهل المستثمرين لإجراءات عزل عام جديدة لمكافحة مرض كوفيد-19.

اضافة اعلان

وارتفع اليورو 4% منذ مطلع نوفمبر الماضي إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2018 ، وذلك لأسباب منها البيع واسع النطاق للدولار الأمريكي، ومراهنة المستثمرين على أن حزمة تمويل أوروبية ضخمة للتعافي سترفع اقتصادات المنطقة.

 

وسجل اليورو في أحدث تداول له مقابل الدولار 1.2135 دولار، حيث لم يطرأ عليه تغير يذكر خلال معاملات اليوم.


وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات، على نحو طفيف إلى 90.802 نقطة


وتراجع مؤشر الدولار إلى 90.419 نقطة أمس الاثنين، وهو مستوى لم يشهده منذ أبريل 2018. وضعف الدولار بفعل آمال بإمكانية اتفاق أعضاء مجلس النواب الأمريكي على حزمة تحفيز بقيمة 1.4 تريليون دولار.

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
f0233220-3ea0-11eb-afff-2489be67e16a

بريطانيا.. تسريح العمالة يسجل مستوى قياسيا

مستثمر يراقب اسعار الاسهم في بورصة عمان -(أرشيفية)

بورصة عمان تغلق تداولاتها ب 6 ملايين دينار

MarcellusShaleCloseUp

توقعات بتراجع إنتاج النفط الصخري الأمريكي 136 ألف برميل يوميا في يناير

51440b1264374da7847cba10c99ac91f_18

الصين تشهد أول صفقة لتجارة مياه المطر المجمعة

MEU_Brief_Image

تراجع في أسعار النفط بسبب مخاوف من تشديد إجراءات العزل في أوروبا

123053-wheat-reuters

روسيا تفرض تعرفة جمركية جديدة على القمح

أخبار متعلقة
854a0b63f21b4849ac5b3b0efd07f5e5_18

مع بدء اللقاح ضد كورونا.. أسعار الذهب تهبط

shutterstock_1439441798.0

النفط يحلق قرب مستوى 50 دولارا للبرميل

791783_img650x420_img650x420_crop

صندوق النقد: لبنان بحاجة لاستراتيجية لإصلاح القطاع المصرفي

oil-and-gas

أسعار النفط تتراجع لكن المتعاملين يرحبون بأنباء لقاح كورونا

دولار

الدولار يتخلى عن بعض مكاسبه

LET_24575831-e1587019302181

التعاون المشترك هو السبيل لتجاوز ازمة كورونا