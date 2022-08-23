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الثلاثاء، 23-08-2022 01:38 م

اليورو يهبط لأدنى مستوى له خلال 20 عاماً

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الوكيل الإخباري - هبط اليورو إلى أدنى مستوياته خلال 20 عاما، اليوم الثلاثاء، في ظل تفاقم مخاوف أوروبا بشأن إمدادات الطاقة والنمو الاقتصادي.

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وارتفع الدولار مقابل العملات الرئيسية مدعوما بتدفقات على العملة التي تعتبر ملاذا آمنا.

 

ووصل اليورو إلى 0.9909 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 2002، وسجل انخفاضا في أحدث تعاملات بنسبة 0.29% إلى 0.9914 دولار.


وهبط الجنيه الإسترليني إلى مستوى منخفض جديد هو الأدنى في عامين ونصف عند 1.1729 دولار، في حين استقر الين الياباني عند 137.270 للدولار بعد أن لامس أدنى مستوى في شهر عند 137.705 في وقت سابق من اليوم. (CNBC)



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