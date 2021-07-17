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السبت، 17-07-2021 01:46 م

اليونيسيف: 77% من الأسر اللبنانية ليس لديها مال يكفي لشراء الطعام

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الوكيل الإخباري- قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، إن 77% من الأسر اللبنانية لا تجد ما يكفي من المال لشراء الطعام خلال الشهر الجاري.

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وجاء ذلك في سياق تقرير نشرته صحيفة "التايمز" البريطانية تناول الأوضاع المعيشية المتردية في لبنان حيث جاء تحت عنوان "المواد الغذائية والأدوية تنفد في لبنان وسط انهيار الاقتصاد".


واستعرضت الصحيفة، العديد من أسباب انهيار الاقتصاد اللبناني مؤكدة أنه أسوأ من انهيار وول ستريت من حيث القيمة المطلقة، وأنه "لم يسبق له مثيل في التاريخ من حيث الحجم بالنسبة لدولة واحدة".


وسلطت الضوء على نسبة الفقر في لبنان قبل عامين، حيث بلغت نحو 26% بحسب البنك الدولي.


ويواجه لبنان حاليا أزمة اقتصادية حادة، حيث تدهور الوضع المالي منذ خريف العام 2019، وانخفضت قيمة العملة اللبنانية أكثر من 10 مرات مقابل الدولار الأمريكي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات غير المدعومة بنسبة تتجاوز من 400%.


المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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