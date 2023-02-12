انتظار بيانات التضخم يهبط بأسعار الذهب عالمياً

الوكيل الإخباري - سجل سعر الذهب عالمياً خسارته الأسبوعية الثالثة على التوالي بعد إنهاء شهر كانون الثاني، وكان أفضل بداية للعام بالنسبة للذهب في 10 سنوات.

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وينتظر الذهب هذا الأسبوع التقرير الأخطر خلال الربع الحالي وهي بيانات التضخم مقاسة بمؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية.



ويربط الفيدرالي مسار رفع الفائدة ارتباطا طرديا بمعدل التضخم، أي أنه لو ارتفع التضخم ستكون نبرة الفيدرالي أعنف، أمّا لو أوضحت البيانات تراجعًا عن المتوقع قد تهدأ نبرة الفيدرالي قليلًا.



وتراجع سعر الذهب بالعقود الآجلة إلى 1,870 دولار للأوقية بانخفاض وصلت حدته إلى 5.3% عن أعلى سعر سجلته العقود هذا العام عند 1,975 دولار للأوقية.



وبدأ انهيار الذهب منذ صدور بيانات التوظيف لشهر كانون الثاني والتي أظهرت قوة مبالغ فيها للاقتصاد الأمريكي الذي تمكن من إضافة 517,000 وظيفة. ( investing )

