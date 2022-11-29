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الثلاثاء، 29-11-2022 02:53 م

انتعاش مؤشر المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء، أن مؤشر المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو انتعش في تشرين الثاني بأكثر قليلا من المتوقع، إذ ارتفع للمرة الأولى منذ التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا في شباط وسط المزيد من التفاؤل بين المستهلكين وفي القطاعات الخدمية.

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وقالت المفوضية الأوروبية إن مؤشرها للمعنويات الاقتصادية ارتفع إلى 93.7 في تشرين الثاني من 92.7 في تشرين الأول.


كما تراجعت توقعات التضخم بين المستهلكين تراجعا حادا إلى 30.1 في تشرين الثاني من 37.3 في تشرين الأول وبين رجال الأعمال إلى 40.4 من 44.8 الشهر الماضي.  (الاقتصادية )

 

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