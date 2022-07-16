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السبت، 16-07-2022 09:47 ص

انتهاء فترة التقدم لعطاء تنفيذ الربط الكهربائي الأردني العراقي الاثنين

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الوكيل الإخباري - تنتهي يوم بعد غد الاثنين فترة التقدم للعطاء الخاص بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين الأردن والعراق، والتي من المقرر أن تكون جاهزة نهاية العام الحالي لتزويد العراق بطاقة كهربائية أردنية بقدرة 400 كيلو فولت.

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ويسعى الأردن والعراق إلى تعزيز منظومة الربط الكهربائي بينهما بما يتيح تبادل الطاقة بين الطرفين بكميات أكبر.


وبحسب تصريحات سابقة لمدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة فإن الربط الكهربائي الأردني العراقي يأتي في إطار تطلع الأردن للربط مع دول الجوار لتبادل الطاقة الكهربائية ما يسهم في استقرار الأنظمة الكهربائية وخدمة التوجه لإنشاء سوق عربية مشتركة للطاقة.


ويشتمل العطاء الذي أعلن عنه مطلع حزيران الماضي على إجراء تعديل على خطوط محطة تحويل الريشة الجديدة التي تبلغ قدرتها 132 كيلوفولت لربطها بالخط.


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