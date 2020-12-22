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الثلاثاء، 22-12-2020 10:33 ص

انخفاض أسعار الذهب بالأسواق المحلية

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الوكيل الإخباري - انخفض سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، بمقدار 60 قرشا، مقارنة مع التسعيرة المعلنة أمس، والصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة الثلاثاء، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، 37.90 دينار, مقابل 36.40 دينار لجهة البيع. 

سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، بلغ 45 و 34، دينار على التوالي.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم الأردن، برأسمال أردني تقريبي يبلغ أكثر من 5 مليارات دينار في حده الأدنى، وفق تصريحات سابقة للنقابة.

 




 

 


 

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