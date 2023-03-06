انخفاض أسعار الذهب عالمياً اليوم الاثنين

الوكيل الإخباري - تكبدت أسعار الذهب خسائر في التعاملات المبكرة، الاثنين، في الوقت الذي ارتفع فيه سعر الدولار مع صدور مجموعة جديدة من البيانات التي عززت المخاوف من أن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم ستواصل رفع معدلات الفائدة لاحتواء التضخم.

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وأظهرت بيانات الجمعة نمو قطاع الخدمات في الولايات المتحدة بمعدل ثابت في فبراير مع ارتفاع الطلبيات الجديدة والتوظيف إلى أكثر من أعلى مستوياتها في عام واحد مما يشير إلى استمرار الاقتصاد في التوسع في الربع الأول.



وقالت ماري دالي رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو يوم السبت إنه إذا استمرت البيانات الخاصة بالتضخم وسوق العمل في الارتفاع أكثر من المتوقع، فمن الضروري رفع أسعار الفائدة والاستمرار في هذا المستوى لفترة أطول مما توقعه صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر.

سكاي نيوز