الأربعاء 01-06-2022
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الأربعاء، 01-06-2022 01:12 م

انخفاض أسعار الذهب عالميا لأدنى مستوى منذ أسبوعين

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الوكيل الاخباري- هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين اليوم الأربعاء، لكنها ظلت تتأرجح داخل نطاق محدود إذ ساعد الطلب على المعدن النفيس باعتباره ملاذا آمنا في تعويض بعض الضغوط المستمرة من ارتفاع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، وفق ما نقلته رويترز.

ويزيد ارتفاع الدولار من غلاء الذهب على المشترين بعملات أخرى في حين يحد ارتفاع عائدات السندات من الإقبال على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1843.89 دولار للأوقية (الأونصة) وهبط في وقت سابق من الجلسة إلى 1829.24 مسجلا أدنى مستوياته منذ 19 أيار/ مايو الماضي.

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وهبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.6 % إلى 1838 دولارا للأوقية.

 

إرم

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