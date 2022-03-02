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الأربعاء، 02-03-2022 06:10 م

انخفاض أسعار الذهب عالميا 1.5%

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 الوكيل الاخباري - انخفضت أسعار الذهب نحو 1.5 بالمئة بالسوق الأميركية العالمية "وول ستريت"، اليوم الأربعاء، ضمن عمليات تصحيح بعد مكاسب قوية على مدار اليومين الماضيين.

وبحسب وول ستريت جورنال، فأن الارتفاع الواسع في مستويات الدولار الأميركي يضغط على أسعار المعدن الثمين أيضا ، في ظل تركيز المستثمرين على شراء العملة الأميركية كأفضل استثمار بديل.

وتراجعت أسعار الذهب إلى 1915.33 دولار للأونصة ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1943.10 دولار، بينما سجلت أعلى مستوى عند 1947.96 دولار للأونصة.

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