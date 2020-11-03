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الثلاثاء، 03-11-2020 09:42 ص

انخفاض أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين الحذرين نتيجة الانتخابات الأمريكية، حيث يتقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن في استطلاعات الرأي على الرئيس الحالي دونالد ترامب بفارق بسيط.

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ونزل الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1892.73 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:33 بتوقيت غرينتش.


ولم يطرأ تغير يذكر على سعر المعدن الأصفر في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1893.20 دولار للأوقية.

 

وقال هوي لي، الاقتصادي في بنك ”طاو.سي.بي.سي“: ”المعنويات معلقة على شعرة في الوقت الحالي.. لا يعرف أحد في أي اتجاه تسير الانتخابات، وثمة عدة نتائج محتملة“.


وأضاف أنه ستكون هناك شكوك بشأن التحفيز المالي طالما لم يحقق الديمقراطيون نصرا كاسحا، في حين إن جاءت النتائج غير حاسمة أو محل تشكيك فسيكون ذلك لصالح الدولار على الأرجح ويضعف الذهب.


كما يترقب المستثمرون اجتماع لجنة السوق المفتوحة لمجلس الاحتياطي الاتحادي غدا الأربعاء، ويستمر يومين.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.1% إلى 24.07 دولار للأوقية، وكسب البلاتين 0.2% إلى 860.46 دولار، وصعد البلاديوم 1.1% إلى 2235.88 دولار.





 




 

 


 

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