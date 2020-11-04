انخفاض أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- قفز الدولار الأمريكي وضعفت العملات الشديدة التأثر بالمخاطرة اليوم الأربعاء فيما تظهر نتائج مبكرة للانتخابات الرئاسية الأمريكية تقاربا شديدا في السباق، ما أدى في المقابل إلى انخفاض الذهب.

اضافة اعلان



ويتقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايات من بينها فلوريدا وأوهايو، بينما يترقب مستثمرون ما إذا كان يستطيع الاحتفاظ بولايات ميشيغان وويسكونسن وبنسلفانيا التي ساهم فوزه بها بانتصاره في انتخابات 2016.

وقال شينيتشيرو كادوتا في باركليز ”هذه بالتأكيد ليست الموجة الزرقاء التي كان يتحدث عنها البعض“، في إشارة لتصور يشير لفوز الديمقراطيين بسهولة بالبيت الابيض ومجلسي النواب والشيوخ.









ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1898.97 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:42 بتوقيت غرينتش، ليقلص خسائر بأكثر من 1% تكبدها في وقت سابق بعد أن استغل بعض المستثمرين انخفاض السعر لشراء المعدن الأصفر.