الثلاثاء 05-01-2021
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الثلاثاء، 05-01-2021 09:17 ص

انخفاض أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الإخباري- هبطت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بعد أن بلغت أعلى مستوى في ثمانية أسابيع، في الوقت الذي تعافى فيه الدولار الأمريكي من أدنى مستوى في بضع سنوات قبيل انتخابات إعادة لمجلس الشيوخ الأمريكي في جورجيا ستحدد المسار المستقبلي للتحفيز المالي في أكبر اقتصاد في العالم.
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وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1939.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ 0529 بتوقيت غرينتش بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني عند 1945.26 دولار في وقت سابق من الجلسة، بينما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1944.10 دولار.

وقالت مارغريت يانغ، المحللة لدى ديلي فيكس إن ”الدولار ارتفع أثناء الليل من أدنى مستوى في أكثر من عامين؛ ما يضغط على الذهب.. ارتفاع الاثنين يضع في الاعتبار إلى حد كبير فوز ديمقراطي في انتخابات مجلس الشيوخ، نتوقع بعض جني الأرباح أيضا“.

 




 

 


 

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