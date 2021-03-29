انخفاض أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري-

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تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع ارتفاع الدولار والأسهم في الأسواق العالمية، بسبب تحسن التوقعات الاقتصادية، كما شكل ارتفاع عوائد السندات الأمريكية ضغطا إضافيا على المعدن.وهبط الذهب في التعاملات الفورية 0.3% مسجلا 1726.35 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1724.80 دولار للأوقية.وقال مايكل مكارثي، كبير محللي الأسواق لدى ”سي.إم.سي ماركتس“، إن ”العائدات هي التهديد الكبير الذي يواجه الذهب على المدى القصير… إذا اكتسبت موجات بيع السندات زخما، فقد يتراجع الذهب سريعا لما دون 1700 دولار“.واستقرت عائدات سندات الخزانة الأمريكية قرب أعلى مستوياتها في عام، التي بلغتها في 18 آذار، بينما بدأ الدولار الأسبوع على ارتفاع بدعم من قوة الاقتصاد الأمريكي وطرح لقاحات الوقاية من ”كوفيد-19“ بوتيرة أسرع كثيرا من أوروبا، ما جذب المستثمرين للعملة الأمريكية.