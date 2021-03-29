الإثنين 29-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

التربية لـ الوكيل :عودة فئة محدودة إلى المدارس خلال أيام

مطالبات شعبية بالعدول عن ساعات الحظر الليلي

الهواري وزيرا للصحة والشمالي للعمل - صور

18 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

نقيب المحامين لـ الوكيل :منع حبس المدين ينعكس سلباً على أمن المجتمع

الأرصاد لـ الوكيل : المملكة على موعد مع منخفضات خماسينية

التوقيع على تعهد عند اختيار التعليم عن بُعد لطلبة المراكز الخاصة

كورونا في روسيا.. أدنى حصيلة وفيات يومية منذ أشهر

انخفاض أسعار الذهب عالميا

وزير التنمية لـ الوكيل : صرف مستحقات المستفيدين قبل رمضان

الإثنين، 29-03-2021 12:01 م

انخفاض أسعار الذهب عالميا

1-149-1200x675


الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع ارتفاع الدولار والأسهم في الأسواق العالمية، بسبب تحسن التوقعات الاقتصادية، كما شكل ارتفاع عوائد السندات الأمريكية ضغطا إضافيا على المعدن.
اضافة اعلان

وهبط الذهب في التعاملات الفورية 0.3% مسجلا 1726.35 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1724.80 دولار للأوقية.

وقال مايكل مكارثي، كبير محللي الأسواق لدى ”سي.إم.سي ماركتس“، إن ”العائدات هي التهديد الكبير الذي يواجه الذهب على المدى القصير… إذا اكتسبت موجات بيع السندات زخما، فقد يتراجع الذهب سريعا لما دون 1700 دولار“.

واستقرت عائدات سندات الخزانة الأمريكية قرب أعلى مستوياتها في عام، التي بلغتها في 18 آذار، بينما بدأ الدولار الأسبوع على ارتفاع بدعم من قوة الاقتصاد الأمريكي وطرح لقاحات الوقاية من ”كوفيد-19“ بوتيرة أسرع كثيرا من أوروبا، ما جذب المستثمرين للعملة الأمريكية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
faa94203-c45e-40e5-b327-e8494041d4ac

توضيح بالتفاصيل عملية تأجيل اقساط القروض في البنوك

3202110132710526343327

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 10 ملايين دينار

220212614435191674108

السعيدات لـ الوكيل : ترقب لرفع أسعار المشتقات النفطية في المملكة

214253_1_1607937914

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

606183d34236040f7a151f9f

بورصة موسكو في المنطقة الخضراء

ذهب-مغرب

أسعار الذهب الإثنين 29/3/2021

أخبار متعلقة
الذهب-7

تراجع أسعار الذهب عالمياً

377471_1_1589615115

ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلي

image

أسعار الذهب تحتفظ بمكاسبها

-1090970048 (1)

الذهب يبلغ أعلى مستوى عالمي له خلال أسبوع

12021591937204837015

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

62020495725596158987

ارتفاع أسعار الذهب عالميا