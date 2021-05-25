الثلاثاء 25-05-2021
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الثلاثاء، 25-05-2021 10:13 ص

انخفاض أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الإخباري- هبطت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ تحسن الإقبال على المخاطرة بعد أن هدَّأ مسؤولون بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي مخاوف المستثمرين بشأن التضخم، غير أن خسائر المعدن حدَّ منها تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وبحلول الساعة الـ05:03 بتوقيت غرينتش، خسر الذهب 0.1%  في المعاملات الفورية مسجلا 1878.90 دولار للأوقية (الأونصة). ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1880.10 دولار.

وقال كبير محللي الأسواق لدى ”أواندا“ جيفري هالي: ”تحول تجاه المعنويات مرة أخرى إلى الجانب الصعودي خلال الليل بعد أن تحدث عدد من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي عن مخاطر التضخم. أدى ذلك إلى انتعاش واسع النطاق في أسواق الأسهم وشهد زخم الذهب توقفا مؤقتا“.

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المصدر: إرم

 




 

 


 

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