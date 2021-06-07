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الإثنين، 07-06-2021 02:58 م

انخفاض أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع ارتفاع الدولار بشكل طفيف، إذ تحول تركيز المستثمرين إلى بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر هذا الأسبوع.

وصعد الدولار 0.1 بالمئة مما جعل الذهب أعلى تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وبحلول الساعة 09:29 بتوقيت غرينتش، انخفض السعر الفوري للذهب 0.3 بالمئة إلى 1883.50 دولار للأونصة، بينما تراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1885.40 دولار للأونصة.

وكانت الأسعار قد ارتفعت أكثر من واحد بالمئة خلال الجلسة السابقة بعد أن هدأت بيانات أضعف من المتوقع للوظائف الأمريكية الشهرية من مخاوف المستثمرين حيال تخفيف المجلس للتحفيز النقدي قريبا.

ونزل معدن الفضة 0.9 بالمئة إلى 27.53 دولار للأونصة، كما هبط البلاديوم 0.2 بالمئة ليسجل 2840.05 دولار، وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة عند 1159.60 دولار.

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المصدر- روسيا اليوم

 




 

 


 

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