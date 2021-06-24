انخفاض أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، إذ تعرضت لضغوط بفعل استقرار الدولار، بينما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة لقياس حجم الضغوط التضخمية.



ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1774.32 دولار للأونصة، بحلول الساعة 04:52 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1774.40 دولار.

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واستقر مؤشر الدولار مرتفعا قرب أعلى مستوى في 11 شهرا مقابل منافسيه.



وقال كبير محللي السوق لدى "أواندا"، جيفري هالي، "في ظل غياب اتجاه واضح، وأفكار متناقضة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) وأنباء جديدة، أتوقع أن يواصل الذهب تداولاته المتقلبة في نطاق محدود".

المصدر: روسيا اليوم