الإثنين 28-06-2021
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الإثنين، 28-06-2021 05:55 م

انخفاض أسعار الذهب عالمياً

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الوكيل الاخباري - تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية اليوم الاثنين، لأدنى مستوى في أسبوع، في طريقها نحو تكبد ثاني خسارة في غضون الثلاثة أيام الأخيرة، تحت ضغط تزايد قناعة المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يشدد السياسة النقدية في أقرب وقت ممكن إذا استمرت الضغوط التضخمية المتصاعدة في اميركا، بحسب وول ستريت جورنال.اضافة اعلان


وتراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 6ر0 بالمئة، إلى 64ر770ر1 دولار ، الأدنى منذ 21 حزيران الحالي من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 11ر781ر1 دولار ، وسجلت أعلى مستوى عند72ر785ر1 دولار للأونصة.

 




 

 


 

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