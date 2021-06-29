انخفاض أسعار الذهب عالميا

الوكيل الاخباري -

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تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الثلاثاء، لأدنى مستوى في أسبوعين، لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي، تحت ضغط ارتفاع الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات العالمية، مع استمرار تركيز المستثمرين على شراء العملة الأميركية كأفضل استثمار في السوق العالمية، بحسب واشنطن بوست.وتراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.8 بالمئة إلى 1,764.13 دولار، الأدنى منذ 18 حزيران الحالي، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,778.30 دولار، وسجلت أعلى مستوى عند 1,778.96 دولار.