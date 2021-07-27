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الثلاثاء، 27-07-2021 11:27 ص

انخفاض أسعار الذهب عالمياً

سعر-الذهب-اليوم


الوكيل الإخباري- تراجع الذهب، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار، فيما ينصب اهتمام المستثمرين على اجتماع مجلس الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، لاستقاء الأدلة على موعد البدء في تقليص سياسات التيسير النقدي.

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وبحلول الساعة 06:56 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.1% إلى 1794.68 دولار للأونصة، فيما هبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% لتسجل 1793.60 دولار للأونصة.


وقالت المحللة في "ديلي إف إكس"، مارغريت يانغ، "لعل السوق استهانت بالأثر السلبي الذي قد يكون لسلالة دلتا على الانتعاش الاقتصادي، والذي يعطي البنوك المركزية مبررا لتأجيل الحد من التيسير".


وأضافت أن أسعار الذهب ستجدا مجالا أكبر للارتفاع على المدى المتوسط إذا واصلت البنوك المركزية سياسات التيسير النقدي.


وفي غضون ذلك، ارتفع الدولار 0.1%، وهو ما يزيد تكلفة الذهب على حملة العملات الأخرى.


وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 25.16 دولار للأونصة، وتراجع البلاديوم 0.5% إلى 2644.19 دولار، ونزل البلاتين 0.6% ليسجل 1057.50 دولار للأونصة.

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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