انخفاض أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار الذهب عالميا في تداولات السوق الأميركية العالمية، اليوم الخميس، وذلك بعد صدور بيان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتقليص شراء السندات الأميركية، حيث أبقى الاحتياطي الفيدرالي على معدل الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25 بالمئة دون تغيير، لكنه يتوقع رفع الفائدة 3 مرات في عام 2023 و3 مرات أخرى في عام 2024 لتصل الفائدة إلى مستوى 1.8 بالمئة بنهاية عام 2024، في بيان صدر عن البنك، بحسب وول ستريت جورنال.

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وذكر البنك المركزي، في بيانه، أنه في ظل صعود معدل التضخم والمزيد من التحسن في سوق العمل، فإن لجنة السوق المفتوحة بالفيدرالي الأميركي ترى أنه ربما يكون من المناسب البدء في خفض مشتريات الأصول.



وفيما يتعلق بالتعاملات، انخفضت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.8 بالمئة إلى 1764.6 دولار للأوقية.

بترا