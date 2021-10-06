انخفاض أسعار الذهب عالميا

الوكيل الاخباري- واصلت أسعار الذهب خسائرها اليوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية قبيل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية.



وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1750.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0723 بتوقيت غرينتش، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1749.40 دولار.



وارتفع الدولار صوب أعلى مستوياته في 2021، ما قلل من جاذبية الذهب بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، وبلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياته منذ حزيران/يونيو.

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المصدر: إرم