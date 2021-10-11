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انخفاض أسعار الذهب عالميا

الإثنين، 11-10-2021 03:47 م

انخفاض أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الاخباري- مالت أسعار الذهب للانخفاض، اليوم الإثنين، بفعل مخاوف من بدء المجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي تقليص تدابير التحفيز هذا العام رغم بيانات وظائف ضعيفة صدرت، يوم الجمعة الماضية.

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وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1755.68 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:56 بتوقيت غرينتش، في حين انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1755.30 دولار.

 

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يذكر على المعاملات الفورية للفضة التي ظلت عند 22.66 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.1% إلى 1027.37 دولار، كما صعد البلاديوم 3% إلى 2139.85 دولار بعدما بلغ في وقتٍ سابق أعلى مستوى منذ 13 أيلول/سبتمبر الماضي.

المصدر: الميادين

 




 

 


 

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