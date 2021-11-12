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الجمعة، 12-11-2021 09:38 ص

انخفاض أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الاخباري- انخفضت أسعار الذهب اليوم تحت ضغط قوة الدولار لكنها تتجه نحو تسجيل أكبر قفزة أسبوعية في 6 أشهر، مع مخاوف حيال ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أدت إلى الإقبال على المعدن.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1856.20 دولار للأونصة، بحلول الساعة 04:19 بتوقيت غرينتش، بعدما قفز إلى ذروة خمسة أشهر يوم أمس الأربعاء. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة أيضا إلى 1857.90 دولار للأونصة.

وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2020 مما ضغط على الذهب عبر زيادة تكلفته للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ولكن المعدن الأصفر ما زال في طريقه لتسجيل أكبر مكسب أسبوعي منذ السابع من مايو 2021 بعدما سجلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الشهر الماضي أعلى قفزة في عام واحد خلال 30 عاما.

وقال ستيفن إينس، الشريك الإداري في مؤسسة "إس بي آي أسيت ماندجمنت" إن "التضخم مدفوع بمشاكل سلاسل التوريد، وحتى تفتح هذه السلاسل سيكون هناك ضغط مستمر للأسعار، وينبغي أن يدعم ذلك الذهب".

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المصدر: روسيا اليوم

 

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