انخفاض أسعار الذهب عالمياً

الوكيل الاخباري - تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية اليوم الخميس ليعمق خسائره الحادة لليوم الثاني على التوالي، مسجلا أدنى مستوى في أسبوع ،بطريقه نحو اختبار حاجز 1,800 دولار، بفعل الصعود الواسع بمستويات الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات العالمية.



وبحسب وول ستريت جورنال، فقد انخفضت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.7% إلى 1,807.57 دولار، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,819.77 دولار، وسجلت أعلى مستوى عند 1,822.14 دولار.

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