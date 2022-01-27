الخميس 27-01-2022
الوكيل الاخباري

أمام شركة الكهرباء.. "الوكيل" ينشر أسماء مناطق بلا تيَّار منذ ساعات ومواطنون يناشدون - تحديث مستمر

الأشغال تنثر الملح على طرق يتوقع تشكل الانجماد عليها

المزار الشمالي يسجل أعلى كمية هطول مطري في إربد

الضمان الاجتماعي تؤكد على ضرورة التبليغ الفوري عن إصابات العمل خلال الظروف الجوية السائدة

187 مريضاً راجعوا مستشفى الجامعة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

الانتهاء من إصلاح أعطال شبكة الضغط المنخفض بعد منتصف الليل

هل تسقط صلاة الجمعة بعذر الثلج؟

وزير صحة أسبق: "الأمور بدها مخافة الله واحترام عقول الناس"

ايطاليا تسجل 389 وفاة وأكثر من 155 ألف اصابة مؤكدة بكورونا

الحنيفات يرافق طوارئ وزارة الزراعة

الخميس، 27-01-2022 06:41 م

انخفاض أسعار الذهب عالمياً

1202227135555210458736


الوكيل الاخباري - تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية اليوم الخميس ليعمق خسائره الحادة لليوم الثاني على التوالي، مسجلا أدنى مستوى في أسبوع ،بطريقه نحو اختبار حاجز 1,800 دولار، بفعل الصعود الواسع بمستويات الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات العالمية.

وبحسب وول ستريت جورنال، فقد انخفضت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.7% إلى 1,807.57 دولار، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,819.77 دولار، وسجلت أعلى مستوى عند 1,822.14 دولار.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
download

أسهم اليابان تغلق عند أدنى مستوى في 14 شهراً

052720AFX___052720AFX_image_16x9_1200x676

قفزة غير متوقعة للاقتصاد الأميركي بـ 6.9% بالربع الرابع 2021

7d9aa116-a370-4053-bf7a-c03cda11eeb1_16x9_1200x676 (1)

سلطنة عمان تقرر تثبيت أسعار الكهرباء لهذه الفئة خلال 2022

151889254_5165132013562101_3088799130505844033_n

الصناعة والتجارة: لا شكاوى على الأسواق والمخابز والمحروقات

23-4-1200x675

النفط يبلغ أعلى مستوياته خلال 7 سنوات عالميا

357215_5_1643276092

الصين تخفض 173 مليار دولار من الضرائب والرسوم العام الماضي