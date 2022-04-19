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الثلاثاء، 19-04-2022 02:06 م

انخفاض أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الاخباري- تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار، في ظل توقعات بأن الأسعار قد تعيد على المدى القريب اختبار صمود المعدن الأصفر عند المستوى الرئيسي 2000 دولار للأوقية (الأونصة).

وبحلول الساعة 0623 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1975.36 دولار للأوقية، ونزلت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4% إلى 1978.40 دولار.

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى في شهر واحد عند 1998.10 دولار أمس الاثنين، مدعوما بالطلب على الملاذات الآمنة مع استمرار الأزمة الأوكرانية وتزايد المخاوف من التضخم. مع ذلك، فقد المعدن الأصفر لاحقا معظم مكاسبه بفعل ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات.

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