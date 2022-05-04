انخفاض أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار الذهب الأربعاء، مع زيادة العائدة على سندات الخزانة الأميركية ورفع وشيك لسعر الفائدة الأميركية، مما أثر سلبا على الطلب على المعدن النفيس.

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وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 865.31 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00.40 بتوقيت غرينتش، ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1866.10 دولارا للأوقية.



وزاد العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام الأربعاء، بعد تراجعه في الجلسة السابقة قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) برفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس للحد من ارتفاع التضخم.



وتعلن لجنة السوق المفتوحة الاتحادية بالمركزي الأميركي قرارها الأربعاء.



وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطا ضد التضخم فإن رفع سعر الفائدة في المدى القصير وزيادة العائدة على سندات الخزانة يرفعان تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.

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