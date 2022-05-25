انخفاض أسعار الذهب عالميا

الوكيل الاخباري- انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع صعود الدولار، في حين يترقب المستثمرون بيان اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر مايو/ أيار، بحثًا عن مؤشرات على المقدار المتوقع لرفع الفائدة الأمريكية المقبل.



وبحلول الساعة 0636 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1857.39 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ التاسع من مايو /أيار عند 1869.49 دولار للأوقية أمس الثلاثاء.



وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 1856 دولارًا للأوقية.

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