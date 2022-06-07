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الثلاثاء، 07-06-2022 03:24 م

انخفاض أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الاخباري- تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الثلاثاء، لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي، تحت ضغط ارتفاع الدولار مقابل سلة من العملات العالمية، والمدعوم من صعود عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات.

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وبحسب "وول ستريت جورنال"، يضغط على تراجع الأسعار أيضا، استمرار البنوك المركزية العالمية في رفع أسعار الفائدة، بهدف السيطرة على التضخم التاريخي والأسعار المشتعلة في معظم الاقتصادات الكبرى.


وانخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1,837.03 دولار، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,840.91 دولار، وسجلت أعلى مستوى عند 1,842.54دولار.
وفقدت أسعار الذهب يوم الاثنين نسبة 0.5 بالمئة، في ثاني خسارة يومية على التوالي، بفعل صعود مستويات العملة الأميركية، وضعف عمليات شراء المعدن كملاذ آمن.

 

بترا

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