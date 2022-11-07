انخفاض أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مع جني بعض المستثمرين الأرباح بعد ارتفاع حاد في الجلسة السابقة في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر هذا الأسبوع للحصول على مؤشرات بشأن مسار رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة.



وانخفض الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1676.91 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0911 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.2 بالمئة إلى 1680.10 دولار.

اضافة اعلان



وقفزت أسعار الذهب بأكثر من ثلاثة بالمئة يوم الجمعة لتسجل أفضل يوم لها منذ مارس 2020، إذ أدت بيانات تظهر ارتفاع معدل البطالة الأمريكية في أكتوبر إلى خفض قيمة الدولار.



وتتجه الأنظار الآن إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين والمقرر صدوره يوم الخميس.



ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر بالسلب على جاذبية الأصول التي لا تدر عائدا.



وأشار أربعة من صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الجمعة إلى أنهم ما زالوا يفكرون في رفع سعر الفائدة بشكل أقل في اجتماعهم المقبل بشأن السياسة النقدية.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في التعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 20.7587 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 965.98 دولار، وزاد البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 1894.8 دولار.

البيان