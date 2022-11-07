الإثنين 07-11-2022
الوكيل الاخباري

البريد الأردني: صرف رواتب الموظفين غداً الثلاثاء

الخلايلة: إعادة هدم وبناء سوق الخضار بوسط البلد في عمان

الصحة: لا إصابات كوليرا مشتبه بها في الأردن

المحكمة الإدارية تقرر رد طعن طبيب بانتخابات نقابة الأطباء

ارتفاع سعر تنكة زيت الزيتون 15 ديناراً في المملكة

خلال 3 ساعات .. ارتفاع أسعار الذهب في المملكة

الملك وولي العهد يصلان شرم الشيخ

العضايلة:مؤتمر المناخ أهم تظاهرة دولية تلتئم لحماية المناخ والبيئة والإنسانية جمعاء

تحذيرات من الصناعة والتجارة للمواطنين عند شراء زيت الزيتون

الملكة رانيا : كلنا فخر بالشاب أحمد أبو السعود

 
الإثنين، 07-11-2022 01:38 م

انخفاض أسعار الذهب عالميا

Gold-45aff7d1-54a7-48fc-9b29-9942fac504f8


الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مع جني بعض المستثمرين الأرباح بعد ارتفاع حاد في الجلسة السابقة في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر هذا الأسبوع للحصول على مؤشرات بشأن مسار رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة.

وانخفض الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1676.91 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0911 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.2 بالمئة إلى 1680.10 دولار.

اضافة اعلان


وقفزت أسعار الذهب بأكثر من ثلاثة بالمئة يوم الجمعة لتسجل أفضل يوم لها منذ مارس 2020، إذ أدت بيانات تظهر ارتفاع معدل البطالة الأمريكية في أكتوبر إلى خفض قيمة الدولار.


وتتجه الأنظار الآن إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين والمقرر صدوره يوم الخميس.


ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر بالسلب على جاذبية الأصول التي لا تدر عائدا.


وأشار أربعة من صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الجمعة إلى أنهم ما زالوا يفكرون في رفع سعر الفائدة بشكل أقل في اجتماعهم المقبل بشأن السياسة النقدية.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في التعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 20.7587 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 965.98 دولار، وزاد البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 1894.8 دولار.

 

البيان

إقرأ ايضا
6308790b4c59b7195374b90c

مغادرة 6 سفن حبوب جديدة الموانئ الأوكرانية

ذهب 8

خلال 3 ساعات .. ارتفاع أسعار الذهب في المملكة

1667810970236

الصين تحدد سعر الدولار مقابل اليوان عند 7.2292

جسر عبدون 2

4.875 مليار دينار حجم التداول في سوق العقار في الأردن

220647

ألمانيا.. 83 مليار يورو تكاليف كبح أسعار الطاقة في 2023

ذهب خاص

انخفاض أسعار الذهب في الأردن اليوم

أخبار متعلقة
134082

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

2440b4e5-image-7

تراجع أسعار الذهب عالميا

140-235611-gold-prices-jump-highest-level-september-2011_700x400

تراجع أسعار الذهب عالميا

217613

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

8DC3E66B-3414-4B85-9A65-8348CDDF5BD8

3.4 مليار دولار أرباح بنك قطر الوطني في 9 أشهر

ebb6844c-سبائك-من-الذهب-في-صورة-من-أرشيف-رويترز.-2

عالميا.. الذهب يسجل أدنى مستوى له في أسبوع