الجمعة 03-05-2024
الوكيل الاخباري
 

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الجمعة، 03-05-2024 03:37 م

انخفاض أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الاخباري- تتجه أسعار الذهب للانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي رغم استقرار الأسعار اليوم الجمعة، وسط ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية في الولايات المتحدة.

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واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2301.49 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجع بأكثر من واحد بالمئة هذا الأسبوع.


وانخفضت أسعار المعدن الأصفر إلى 130 دولارا منذ أن سجلت مستوى غير مسبوق عند 2431.29 دولارا في وقت سابق من نيسان الماضي.


وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2311.20 دولارا.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 26.65 دولارا أميركيا وانخفضت باثنين في المئة تقريبا خلال الأسبوع.
وصعد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 957.15 دولارا ويتجه لتسجيل زيادة أسبوعية، كما ارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 935.99 دولارا.

 




 

 


 

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