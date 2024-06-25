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الثلاثاء، 25-06-2024 10:22 ص

انخفاض أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الاخباري- انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية الرئيسية المقرر صدورها هذا الأسبوع، والتي قد تلقي بعض الضوء على موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) حيال خفض أسعار الفائدة.

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ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة ليصل إلى 2327.52 دولار للأوقية (الأونصة)، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة لتصل إلى 2339.90 دولار.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 29.47 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 999.70 دولار، وزاد البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 993.83 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى في شهر يوم الجمعة.

 




 

 


 

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