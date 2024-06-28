انخفاض أسعار الذهب عالميا

الوكيل الاخباري- تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل ارتفاع للربع الثالث على التوالي، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم بحثا عن المزيد من المؤشرات حول مسار خفض الفائدة الذي قد يتبعه الفدرالي الأميركي.

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وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2321.18 دولار للأونصة، وصعدت الأسعار بنحو 4 بالمئة خلال هذا الربع، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.



كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2331.90 دولار.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 29.07 دولار، وصعد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 998.15 دولار، ويتجه المعدنان لتحقيق مكاسب فصلية.



كما قفز البلاديوم في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 944.40 دولار.