انخفاض أسعار الذهب عالمياً

الوكيل الإخباري-

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تراجعت أسعار الذهب، الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، إذ عززت بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع الآمال في قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2409.19 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:21 بتوقيت غرينتش، بعد صعوده بنسبة 2 بالمئة أمس الخميس.كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.3 بالمئة إلى 2414.10 دولار.وأظهرت بيانات نشرت أمس الخميس انخفاض أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع، كما أن الزيادة السنوية كانت الأصغر خلال عام، مما يعزز توقعات خفض الفائدة.