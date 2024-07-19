انخفاض أسعار الذهب عالميا

الوكيل الاخباري- تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو المكاسب الأسبوعية الرابعة على التوالي، وسط زيادة رهانات خفض الفائدة في أميركا بشهر أيلول.

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وعلى صعيد التداولات، التي أوردتها شبكة (سي ان بي سي) الاقتصادية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1.3 بالمئة إلى 2425.5 دولار للأونصة. وكان المعدن الأصفر سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2483.60 دولار يوم الأربعاء، كما زاد الضغط على الذهب مع ارتفاع الدولار 0.1 % اليوم الجمعة.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 29.54 دولار للأونصة. وتراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 962.65 دولار وخسر البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 926.50 دولار.



وتتجه المعادن الثلاثة لتكبد خسائر أسبوعية.