الجمعة 19-07-2024
الوكيل الاخباري
 

انخفاض أسعار الذهب عالميا

صفارات الإنذار تدوي مجددا بشمال إسرائيل

عطل تقني عالمي يؤثر على أنظمة الحاسوب في إسرائيل

الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن استهداف تل أبيب بمسيرة

وفيات الجمعة 19-7-2024

زلزال بقوة 7,3 درجات يضرب هذه الدولة

الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط متأثرا بجروحه جراء قصف من حزب الله

تفاصيل الحالة الجوية اليوم الجمعة

رصد فيروس يسبب شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي في غزة

أمسيات مهرجان صيف عمان تختتم غداً الجمعة

الجمعة، 19-07-2024 10:39 ص

انخفاض أسعار الذهب عالميا

720241210159485103044


الوكيل الاخباري- تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو المكاسب الأسبوعية الرابعة على التوالي، وسط زيادة رهانات خفض الفائدة في أميركا بشهر أيلول.

اضافة اعلان


وعلى صعيد التداولات، التي أوردتها شبكة (سي ان بي سي) الاقتصادية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1.3 بالمئة إلى 2425.5 دولار للأونصة. وكان المعدن الأصفر سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2483.60 دولار يوم الأربعاء، كما زاد الضغط على الذهب مع ارتفاع الدولار 0.1 % اليوم الجمعة.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 29.54 دولار للأونصة. وتراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 962.65 دولار وخسر البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 926.50 دولار.


وتتجه المعادن الثلاثة لتكبد خسائر أسبوعية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1000515287

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

555068

بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

62deb0cd423604114c50826c

تراجع حصة السيارات الكهربائية من سوق المركبات في أوروبا

ارتفاع-أسعار-النفط-العالمي-أرشيفية-780x470-1

ارتفاع اسعار النفط عالميا

62deb0cd423604114c50826c

الذهب يلمع عالميا بفضل توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية

ذهبببب

بعد الانخفاض الكبير .. هكذا بلغ سعر الذهب في الاردن

أخبار متعلقة
62deb0cd423604114c50826c

الذهب يلمع عالميا بفضل توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية

1-1702966

تعرف على أسعار الذهب عالمياً

44444

تراجع أسعار الذهب عالمياً الاثنين

536971_4_1706076664

انخفاض أسعار الذهب عالميا

Y4I1wV9nrVgy6SSGqNqs7oByBG314ZEIk7dqLcRG

انخفاض أسعار الذهب عالميا

KUpBL017GB9PP5vgiDjDYivm4504O6kM9qKpNyJk

ارتفاع أسعار الذهب عالميا